Стамбул, Турция, , 01:48 — REGNUM Самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из турецкого города Стамбул в иранскую столицу Тегеран, сменил направление и взял курс в сторону азербайджанской столицы Баку. Об этом 30 января сообщает сайт Flight Radar.

Рейс TK874 должен был прибыть в место назначения в 00:05 (23:35 мск). Причина изменения направления неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, по информации агентства Jamaran, в ряде районов Тегерана были слышны сигналы тревоги. Агентство ISNA назвало причиной срабатывания сбой в системе работы одной из городских организаций.

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