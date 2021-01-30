Канберра, , 01:39 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,6 на северо-западе Австралии, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, очаг землетрясение располагался по координатам 13,9591 градусов южной широты и 121,8455 градусов восточной долготы. Глубина его залегания составила 18,25 километра. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Индонезии. Эпицентр сейсмособытия находился на суше в провинции Западная Нуса-Тенггара, а его очаг располагался на глубине 120 километров. Пострадавших не было.