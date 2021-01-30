Тегеран, , 01:36 — REGNUM Срабатывание сирен тревоги, звук которых услышали в западной части иранской столицы Тегеран, произошло из-за сбоя в работе системы местной организаций, 30 января сообщает агентство ISNA со ссылкой власти провинции Тегеран.

При этом название компании не называется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Jamaran распространило информацию о том, что жители нескольких районах Ирана слышали сирены тревоги.

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