Рамалла , , 01:28 — REGNUM Не менее трех палестинцев пострадали в ходе столкновений с военнослужащими Армии обороны Израиля на Западном берегу реки Иордан, сообщает Синьхуа.

По данным агентства, израильские военные начали разгон демонстрации жителей Палестины. Для этого военнослужащие использовали резиновые пули и слезоточивый газ. МИД Палестины уже осудил применение силы со стороны Израиля к мирным демонстрантам.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января израильские военные задержали 17 палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Отмечалось, что задержанных подозревают в причастности к террористической деятельности.

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