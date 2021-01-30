Самара, , 01:23 — REGNUM Причиной дорожно-транспортного происшествия в Сызранском районе Самарской области, в результате которого погибли 12 человек, могла стать ошибка водителя грузовика. Об этом 30 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «ДАФ» допустил занос полуприцепа и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом «Ситроен», который двигался из Сызрани в Ульяновскую область», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело, сейчас выясняются обстоятельства происшествия, устанавливаются личности пострадавших.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что автокатастрофа произошла вечером на 873 километре трассы М5. Тягач с прицепом занесло, после чего он столкнулся влобовую с микроавтобусом, который направлялся в Сызрань. Жертвами ДТП стали 12 человек, ещё 12 получили повреждения различной степени тяжести.

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