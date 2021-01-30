Тегеран, , 01:01 — REGNUM Сирены гражданской обороны сработали в некоторых районах иранской столицы Тегеран, 29 января сообщает агентство Jamaran.

Речь идет о западной части города. Причины срабатывания сирен пока не известны.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года в западной части иранской провинции Тегеран жители района вокруг городов Гармдарре и Кодс слышали звуки взрывов, после чего произошло отлучение электроэнергии.

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