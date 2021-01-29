Сызрань, Самарская область, , 22:59 — REGNUM До 11 выросло число жертв дорожной аварии на 873-м км трассы М-5 «Урал» в районе населённого пункта Заборовка (Сызранский район, Самарская область), написал 29 января глава региона Дмитрий Азаров в Instagram.

Азаров «В результате 11 человек погибли, 13 — пострадавшие. Для оперативной помощи на месте работали девять экипажей «скорой», четыре мультидисциплинарные бригады».

Губернатор Самарской области отметил, что держит происходящее на личном контроле, пострадавшим и родственникам погибших будет оказана помощь.

https://www.instagram.com/p/CKo_iHgFaMo/

Ранее ИА REGNUM сообщало о десяти погибших в результате дорожной аварии, произошедшей вечером 29 января при участии грузовика с полуприцепом, микроавтобуса с пассажирами и легкового автомобиля на М-5.

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