Сызрань, Самарская область, , 21:15 — REGNUM Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц возбуждено по факту ДТП на 878-м км трассы М-5 в Самарской области, сообщили 29 января в пресс-службе регионального управления СКР.

«По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли десять человек и ещё 14 получили телесные повреждения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на месте ЧП находится мэр города Сызрани Николай Лядин. Восемь из десяти госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии.

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