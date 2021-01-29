Сызрань, Самарская область, , 21:05 — REGNUM Восемь пострадавших после ДТП на трассе М-5 в Самарской области находятся в тяжёлом состоянии, сообщает 29 января региональный минздрав.

Двое из десяти госпитализированных, по оценкам врачей, находятся в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, общее число пострадавших в результате столкновения в Самарской области легковушки, микроавтобуса с пассажирами и грузовика с прицепом достигло 15, десять человек погибли.

По поручению губернатора Дмитрия Азарова на месте ЧП работают глава Сызранского района Виктория Кузнецова и мэр Сызрани Николай Лядин. По факту ДТП проводится доследственная проверка.

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