Самара, , 20:19 — REGNUM Санавиация задействована для эвакуации пострадавших в аварии на трассе М-5 «Урал» по распоряжение губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шесть человек погибли и 11 пострадали в результате столкновения грузовика с полуприцепом DAF, легкового автомобиля Chevrolet Niva и пассажирского микроавтобуса Citroen.

Инцидент произошёл в 19:20 (время местное) на 873-м км трассы М-5 «Урал» в районе населённого пункта Заборовка. К ликвидации последствий ЧП привлечены 59 человек и 25 единиц техники.

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