Самара, , 19:41 — REGNUM Шесть человек погибли и 11 пострадали в результате дорожной аварии в Самарской области, сообщили 29 января в пресс-службе регионального управления МВД.

Уточняется, что на 873-м километре трассы М-5 «Урал» произошло столкновение микроавтобуса с грузовым автомобилем DAF. Столкновение произошло из-за заноса полуприцепа грузовика.

Напомним, по данным МВД, в Самарской области за сутки 28 января зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими: ранения различной степени тяжести в общей сложности получили четыре человека.

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