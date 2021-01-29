Стокгольм, , 19:31 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 71 человека. Данная информация была опубликована 29 января на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умер 11 591 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 566 957 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 2 400 новых случая заражения.

В Швеции от COVID-19 привиты 230 068 человек.

По состоянию на 29 января, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 250 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 4 722 пациента.