Техас, , 08:55 — REGNUM После проглатывания «неизвестной субстанции» во время учебного процесса, 11 американских солдатов из Форт Блисс, армейского поста в штате Техас, отправлены в больницу. Двое находятся в критическом состоянии. Об этом 29 января сообщает ABC.

Во время учений одиннадцать солдат проглотили «неизвестное вещество», в результате чего получили серьёзные внутренние повреждения.

Власти уже расследуют инцидент, но детали пока неизвестны.

Несчастный случай произошел в 1-й бронетанковой дивизии, также известной как «Старый Айронсайд», — это знаменитая бронетанковая дивизия армии США, состоящая из 17 тысяч солдат.