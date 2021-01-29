Лангенцерсдорф, , 17:40 — REGNUM Российских граждан нет среди пострадавших от взрыва в жилом доме недалеко от столицы Австрии, сообщает 29 января посольство России в Вене.

«Россиян среди пострадавших нет», — указано в сообщении, опубликованном российским посольством на своих страницах в различных социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января в многоэтажном жилом доме в австрийском Лангенцерсдорфе прогремел взрыв.

Здание частично разрушено, один человек пропал без вести, еще шестеро получили травмы.

Причина взрыва пока не выяснена. Не исключено, что речь идет о взрыве бытового газа.

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