Дели, Индия, , 17:30 — REGNUM В индийском городе Дели рядом со зданием посольства Израиля произошел взрыв, сообщает 29 января АР.

По информации местной полиции, никто из людей не пострадал, здание посольства не повреждено. Взрывной волной выбиты стекла в трех автомобилях.

Мощность взрыва оценивается, как «очень низкая», а сам факт создает впечатление «злонамеренной попытки создать сенсацию».

В Израиле этот взрыв уже назвали терактом.

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