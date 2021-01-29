Минск, , 17:11 — REGNUM В том время, как белорусский репер Тима «Белорусских» Морозов ожидает суда под домашним арестом по «антинаркотической» статье 328 УК Белоруссии, в карцере ИК-1 Новополоцка найден мёртвым Андрей Дубик, осужденный по этой же статье на 11,6 лет. Возмущённые поклонники репера могут не знать, что в колонию Дубик попал после задержания с 0,044 г марихуаны. При этом «Белорусских» задержали с 2 кг гашиша.

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«При задержании его избили, с делом по превышению служебных полномочий обошлись так же, как и с бесчисленными случаями пыток уже в 2020. Дома был обыск, ничего не нашли. Но сфабриковали «группу 37» и дали 11 лет и 6 месяцев, — сообщает Телеграм-канал Nexta. — Его родственники пишут, что всегда поддерживали его психологически: «ответов на письма не было с 8 января, он находился в карцере. Сегодня утром позвонили и сообщили о том, что повесился. Жаловался только на психологическое давление со стороны администрации. В письмах писал, что морально плохо себя чувствовал, но старался держаться».

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Уголовное «дело 37-ми» в отношении обвинённых в распространении наркотиков (ст.328 УК РБ) группы белорусских граждан вызвало широкий общественный резонанс. До суда обвиняемые долгое время провели в минском следственном изоляторе «Володарка» (СИЗО-1 УДИН МВД Белоруссии). Против чудовищных приговоров юным белорусским наркопотребителям борется движение «Матери 328».