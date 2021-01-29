Ростов-на-Дону, , 16:47 — REGNUM В Ростовской области сотрудники полиции задержали предполагаемых участников стрельбы на проспекте Стачки. В результате пострадал мужчина, уточнили ИА REGNUM в региональном управлении МВД России.

Инцидент произошёл в конце декабря 2020 года. Неподалёку от торгового центра неизвестные несколько раз выстрелили в мужчину, который был госпитализирован.

По подозрению в совершении преступления в Мясниковском районе были задержаны трое мужчин. В ходе обыска у них изъято травматическое оружие.

Задержанные арестованы. Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» продолжается.