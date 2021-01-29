Абинск, Краснодарский край, , 16:30 — REGNUM Сотрудник металлургическом заводе в Абинске погиб от взрыва снаряда, находившегося среди металлолома, сообщает 29 января управление СК РФ по Краснодарскому краю.

Взрыв произошел на электрометаллургическом заводе в ходе распиливания прессованного лома металла. 25-летний мужчина скончался на месте.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По версии следствия, около 10 часов утра 29 января на территории металлургического завода при распиле прессованного лома металла для его последующей переработки произошла детонация находившегося в общей массе металла боеприпаса. Производивший данные работы 25-летний рабочий получил телесные повреждения, от которых скончался на месте», — сообщает краевое управление СК РФ.

Следователи и взрывотехники осмотрели место происшествия. Назначена судмедэкспертиза, будет проведена проверка отправителя партии металлолома, в которой находился боеприпас.

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