Самара, , 17:06 — REGNUM Бывшего дознавателя признали виновной в фальсификации доказательств по уголовному делу в Самарской области. Об этом 29 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

В суде установлено, что в Самаре в 2019 году обвиняемая бывшая дознаватель отдела дознания отдела полиции № 7 внесла в протокол допроса несовершеннолетнего свидетеля заведомо ложную информацию об участии законного представителя.

По данному факту было возбуждено уголовно дело по признакам фальсификации доказательств по уголовному делу. Суд признал подсудимую виновной и ограничил ей свободу на один год.

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