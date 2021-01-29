Минск, , 16:14 — REGNUM «Тиму Белорусских задержали с 2 кг гашиша в Минске. Теперь он под домашним арестом», — сообщил 29 января телеграм-канал Mash. Известному белорусскому исполнителю (настоящая фамилия Морозов) грозит ответственность по статье 328 Уголовного кодекса Белоруссии. При этом сейчас он не находится в СИЗО, как почти все фигуранты подобных дел.

«Артист держал гашиш прямо у себя дома. Сбыт не планировал, так — чисто для себя и друзей подогреть. Но кто-то сдал назад, парня стали проверять, версия подтвердилась. 10 января его задержали, 12-го был арест, сейчас Белорусских под домашним. Грозит до пяти лет», — сообщил ТГ-канал.