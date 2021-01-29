Кемерово, , 16:04 — REGNUM В Новокузнецке из-за метели полностью перекрыли движение на трассе Запсиб — Кузнецк. Экипажи ГИБДД отправляют машины в объезд

«Перекрыта автодорога, соединяющая Заводской и Кузнецкий районы. Решение принято в связи с ухудшением погодных условий и сильными переметами, — сообщили «Сибдепо» в ГИБДД. — Дорожные службы займутся очисткой проезжей части. Экипажи ГИБДД не будут пропускать на данную автодорогу транспортные средства. Дорога будет закрыта до особого распоряжения».

Ранее и сообщило, что в кузбассе завтра ночью, 30 января, ожидается до — 16 °C, местами по северу — до — 22 °C, по югу — до — 10 °C; днём −5…−10 °C, местами −13…−18°C. Ветер северо-западный 7−12 м/с, ночью местами порывы до 15−20 м/с, переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег, ночью по югу местами сильный снег, местами метели.

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