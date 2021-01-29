Джакарта, 29 января 2021, 15:55 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на юго-западе округа Домпу в индонезийской провинции Западная Нуса-Тенггара, сообщает Detik.
«Эпицентр землетрясения находился на суше», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.
Землетрясение произошло 29 января 2021 года в 10:33 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине 120 км.
Как сообщало ИА REGNUM, в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредили о высоких волнах у берегов острова Ява.
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