Джакарта, , 15:55 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на юго-западе округа Домпу в индонезийской провинции Западная Нуса-Тенггара, сообщает Detik.

«Эпицентр землетрясения находился на суше», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Землетрясение произошло 29 января 2021 года в 10:33 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине 120 км.

Как сообщало ИА REGNUM, в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредили о высоких волнах у берегов острова Ява.

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