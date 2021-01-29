Уфа, , 15:46 — REGNUM Проверку по факту падения наледи и снега с крыши здания на двух женщин проводит прокуратура в Уфе. Об этом 29 января сообщает пресс-служба надзорного ведомства Башкирии.

Сообщается, что днем 29 января с крыши административного здания на двух женщин и автомашину упал снег. Женщины получили ушибы.

Сотрудники прокуратуры оценят действия лиц, которые ответственны за содержание данного здания, а также организации, которая должна очищать крыши от снега. По результатам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что пострадавших женщин в Уфе доставили в больницу. Медики оказали им помощь и отпустили по домам.

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