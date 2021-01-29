Найроби, , 15:37 — REGNUM Ирландский альпинист умер после того, как у него возникли проблемы с дыханием во время восхождения на гору Кения. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на постановление Службы дикой природы Кении (KWS).

Журналисты отмечают, что у 40-летнего мужчины возникли проблемы с дыханием на одной из остановок, и спасательная команда эвакуировала его в близлежащий кемпинг прежде чем доставить по воздуху в больницу.

Альпинист находился в критическом состоянии и скончался по прибытии в больницу в четверг, 28 января.

Мужчина прибыл в Национальный парк Маунт-Кения в понедельник, 25 января.