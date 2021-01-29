Ярославль, 29 января 2021, 15:34 — REGNUM Житель Ярославля, провалившийся в открытый люк «Ростелекома», отсудил у компании 85 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.
В апреле 2019 года около 3 часов ночи житель Ярославля ехал на автомобиле по Гагаринскому переулку. Он остановился у торгового павильона, но при выходе из машины наступил на крышку люка. Крышка перевернулась, и мужчина провалился в люк.
Пострадавший самостоятельно выбрался из ловушки, а из дома вызвал «скорую помощь». В травмпункте ему был поставлен диагноз: «закрытый отрыв сухожилия бицепса плеча слева». Функции левой руки в полном объеме не восстановились до сих пор. Мужчина обратился в суд.
Пострадавший требовал в качестве компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей, а также 750 рублей за ультразвуковое исследование.
Ответчик с решением суда первой инстанции не согласился, подал апелляционную жалобу в Ярославский областной суд. Но судебная коллегия оставила решение в силе.