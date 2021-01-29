Париж, , 15:39 — REGNUM Французские власти задержали бывшего совладельца Балтийского банка Андрея Исаева, объявленного Россией в розыск за причастность к хищениям. Об этом сообщил 29 января ТАСС зампредправления Альфа-банка Владимир Сенин.

Сенин уточнил, что Исаева задержали 23 декабря 2020 года на территории Франции по запросу Генпрокуратуры РФ в связи с уголовными делами о хищении в Балтийском банке. Эту кредитную организацию санирует Альфа-банк.

Исаева объявили в международный и федеральный розыск по делу о выводе активов из Балтийского банка. СКР считает его организатором хищения объектов недвижимости и земельных участков, принадлежащих Балтийскому банку.

Хищения предположительно произошли в 2013 году, незадолго до санации банка. Стоимость похищенного оценивается почти в 500 млн рублей.

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