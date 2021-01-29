Ростов-на-Дону, , 15:13 — REGNUM В Ростове-на-Дону к утру 29 января противогололёдными материалами были обработаны все опасные участки транспортных артерий, сообщает городская администрация. Коммунальные службы задействовали около 100 спецмашин и применили 173 тонны противогололёдных материалов. Однако, несмотря на обработку дорог, аварийная ситуация образовалась на проспекте Сиверса.

«Администрацией города проводится проверка по данному факту. В том числе, в части исполнения подрядной организацией обязанностей по своевременному реагированию и качеству проведения превентивных мероприятий, направленных на предотвращение аварийных ситуаций», — уточнили в мэрии.

ИА REGNUM напоминает, что на въезде в Ростов-на-Дону из-за гололёда произошло массовое ДТП с участием около двух десятков автомобилей. Пострадавших нет, машины получили механические повреждения. Массовую аварию спровоцировал гололёд.

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