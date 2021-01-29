Питтсбург, США, , 15:14 — REGNUM При стрельбе около стриптиз-клуба в Пенсильвании погибли два человека и еще три были ранены. Об этом 29 января сообщает местное издание Pittsburgh Post-Gazette со ссылкой на полицию.

По данным полиция округа Аллегейни, сообщение о стрельбе около клуба Club Erotica поступило в экстренные службы в 02:34 (10:34 мск). Медики, которые прибыли на место вызова, констатировали, что два человека в результате стрельбы погибли и ещё три — были доставлены в медучреждение.

При этом отмечается, что подробности и причины произошедшего пока неизвестны, ведется расследование произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что как минимум пять человек погибли при стрельбе в жилом доме в американском штате Индиана.