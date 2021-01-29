Ростов-на-Дону, , 14:47 — REGNUM В крематории Ростова-на-Дону скопились десятки тел в связи с выходом из строя «английской» печи для кремации. Тела умерших жителям Ростовской области предлагают везти в Крым, Волгоград или Воронеж.

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«Назначили кремацию. [Клиентка] привезла тело, её не приняли. Тело забрали, положили у себя на семь дней предположительно, а там сказали, что позвонят и скажут. Там мощности или что-то ещё не позволяют хранить тела в таком количестве в надлежащем состоянии. Тела начнут разлагаться, течь, и потом, как они их будут сжигать, неизвестно. Это на самом деле очень большая катастрофа», — цитирует портал 161.ru главу «Городского похоронного бюро» Алексея Лаухина.

Ещё один источник издания уточнил, что произошёл обрыв загрузочной двери, в связи с чем оборудование использовать нельзя. Необходимо дождаться закупки оборудования и приступить к ремонту. Ещё одна печь из-за поломки не задействуется уже давно.

ИА REGNUM напоминает, что летом и осенью 2020 года сообщалось о максимальных нагрузках, при которых работает патологоанатомическая служба в Ростовской области.

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