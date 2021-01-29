с. Лески, 29 января 2021, 14:52 — REGNUM В селе Лески Одесской области двое мужчин напали на работника заправочной станции. Об этом сообщило 29 января издание Strana.ua со ссылкой на свои источники.
Согласно показаниям потерпевшего, неизвестные пригрозили пистолетом и связали его скотчем, после чего забрали из сейфа 26 тыс. гривен или чуть более $900, а затем скрылись.
В настоящее время сотрудники полиции разыскивают грабителей. Работник автозаправки не пострадал.
Напомним, ранее в Черновицкой области Украины неизвестные ограбили храм Украинской православной церкви.
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