с. Лески, , 14:52 — REGNUM В селе Лески Одесской области двое мужчин напали на работника заправочной станции. Об этом сообщило 29 января издание Strana.ua со ссылкой на свои источники.

Согласно показаниям потерпевшего, неизвестные пригрозили пистолетом и связали его скотчем, после чего забрали из сейфа 26 тыс. гривен или чуть более $900, а затем скрылись.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают грабителей. Работник автозаправки не пострадал.

Напомним, ранее в Черновицкой области Украины неизвестные ограбили храм Украинской православной церкви.

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