Ростов-на-Дону, , 14:31 — REGNUM В Ростове-на-Дону после скандала, разгоревшегося в школе №107, решили обсудить проблему буллинга. К диалогу с подростками подключили врача-педиатра. Лектор разъяснила, как распознать проблему детям и взрослым, как предотвратить тяжёлые последствия.

«В Центре медицинских телекоммуникаций детской горполиклиники № 1 в рамках партнёрства с ИМЦО Ростова-на-Дону подняли острую тему буллинга среди подростков. Врач-педиатр детской поликлиники № 17 Асият Якокутова в онлайн-эфире рассказала школьникам об этом явлении», — уточняется на сайте городской администрации.

В январе 2021 года в редакцию «Блокнот Ростов» обратилась ростовчанка, чей сын стал жертвой буллинга в школе №107 (Ворошиловский район). Сначала мальчика обзывали и всячески провоцировали, но затем дошло до того, что пятиклассник оказался в больнице. Летом 2020 года мальчик упал и разбил голову. Как утверждают очевидцы, ученика толкнул сверстник. После этого из пятиклассника сделали изгоя.

При этом руководство школы считает ситуацию с травмой несчастным случаем. Избежать подобных случаев в дальнейшем, говорит директор школы No107 Сергей Алтухов, поможет очень «педагогичная» мера — «лишний раз к ребёнку не подходить, чтобы не возникало вопросов».

ИА REGNUM напоминает, что буллинг — это психологический террор, избиение или травля одного человека другим. В России, по некоторым данным, лишь треть школьников никогда не сталкивалась с травлей со стороны сверстников. В основном это психологическое насилие: угрозы, унизительные клички, насмешки, в том числе над внешним видом. В 2019 году Общероссийский профсоюз образования и Федеральный научно-методический центр в области психологии и педагогики толерантности заявил о запуске программы против буллинга в школах «Каждый важен», задача который заключалась в том, чтобы повысить квалификацию учителей и предотвратить агрессивное поведение школьников.