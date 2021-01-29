Чебоксары, , 14:30 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы одного из поселений. Его подозревают в подлоге при распоряжении земельного участка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республики.

Фигурантом уголовного дела стал экс-глава Большечакинского сельского поселения Урмарского района. Следствие полагает, что в ноябре 2012 года подозреваемый незаконно изготовил и подписал фиктивную выписку из похозяйственной книги, согласно которой в собственность супруге его знакомого якобы выделялся земельный участок площадью 1500 кв. метров в деревне Большие Чаки Урмарского района.

«В ноябре 2012 года женщина зарегистрировала право собственности на указанный земельный участок», — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители отмечают, что бюджету района причинен имущественный ущерб в размере стоимости участка.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии передано в уголовное дело по факту служебного подлога при ремонте спортивной школы в Новочебоксарске. По версии правоохранителей, были выявлены факты оплаты за фактически невыполненные ремонтные работы.

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