Москва, , 14:18 — REGNUM Следственный комитет России просит арестовать уроженку Украины Ольгу Бендас, которая обвиняется в применении насилия к сотруднику полиции на незаконной акции в центре Москвы 23 января. Об этом сообщила пресс-секретарь Пресненского суда столицы Лела Кокая.

По её словам, в суд поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бендас.

По версии следствия, 23 января женщина вблизи Пушкинской площади несколько раз ударила сотрудника полиции. На допросе она признала свою вину.

Как сообщало ИА REGNUM, незаконные акции протеста прошли в ряде городов России 23 января. Подстрекателями к беспорядкам выступили сторонники блогера Навального, находящегося под стражей. При этом организаторы беспорядков пытались активно вовлечь в них несовершеннолетних. В ряде городов взрослые протестующие просто прикрывались несовершеннолетними от силовиков.

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