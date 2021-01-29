Тунис, , 15:03 — REGNUM Два помощника президента Туниса почувствовали недомогание после того, как вскрыли «подозрительный» конверт, отправленный в их офис. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на заявление пресс-службы дворца президента Туниса.

В соответствии с заявлением, директор канцелярии президента открыла письмо и не нашла внутри текста. Однако после того, как она открыла его, ее «состояние ухудшилось, и она чувствовала, что вот-вот упадет в обморок, и у нее очень сильно заболела голова».

В заявлении пресс-службы говорится, что во время инцидента присутствовал еще один сотрудник и испытывал аналогичные симптомы, «но в меньшей степени».

«Конверт был разорван до того, как был доведен до сведения Министерства внутренних дел», — говорится в заявлении.

Отмечается, что природа вещества в конверте до сих пор неизвестна. В настоящее время в военном госпитале проводятся тесты, чтобы определить причину симптомов ухудшения здоровья персонала.