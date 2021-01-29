Нижний Тагил, Свердловская область, , 14:23 — REGNUM В поликлинике № 3 Нижнего Тагила (Свердловская область) прошла массовая эвакуация, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального главка МЧС.

Утром 29 января 2021 года по четвёртому этажу учреждения распространился дым. Пациентов и медперсонал оперативно эвакуировали. Всего было выведено 530 человек, из них 300 — пациенты.

«Произошло короткое замыкание без последующего горения в электрощитке на четвертом этаже», — сообщили в управлении.

На место прибыли 42 пожарных и восемь единиц техники. Все помещения поликлиники проверили и обследовали. Пострадавших нет, после проверки медучреждение возобновило свою работу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Улан-Удэ произошёл пожар в больнице скорой помощи. Возгорание возникло, по предварительной версии, из-за неосторожного обращения с огнём.

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