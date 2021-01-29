Духовницкий район, , 14:15 — REGNUM В поселке Духовницкое Саратовской области организована доследственная проверка по факту гибели 14-летнего юноши. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Предварительно, 28 января вечером житель поселка обнаружил в частном домовладении, принадлежащем соседям, их 14-летнего сына без признаков жизни. Мужчина зашел в дом по просьбе родителей подростка, так как они были в отъезде и не могли дозвониться до ребенка. Сосед вызвал бригаду медиков, которые констатировали смерть юноши.

При внешнем осмотре признаков насильственной смерти ребенка не обнаружено. Дом отапливался печью, жилище было сильно перетоплено, шибер дымохода печи закрыт. По предварительной версии, смерть юноши наступила вследствие отравления продуктами горения.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента. Для определения точной причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

ИА REGNUM ранее сообщало, в городе Маркс Саратовской области 23 января 16-летний юноша и 12-летняя девочка находились в гостях у бабушки. Вечером юноша направился на кухню и увидел сестру на полу в бессознательном состоянии. Бабушку молодой человек обнаружил в ванной комнате, лежащей также на полу. Юноша позвонил отцу и рассказал о произошедшем. Мужчина вскоре прибыл в квартиру и вызвал медиков. Служба скорой помощи госпитализировала 73-летнюю женщину и ее внуков в лечебное учреждение, где было диагностировано отравление окисью углерода.

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