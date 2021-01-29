Брянск, , 14:32 — REGNUM Гражданин Украины пытался тайно перейти государственную границу в Климовском районе Брянской области. У иностранца оказался просроченный паспорт, сообщили ИА REGNUM 29 января в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.

Пограничный наряд задержал иностранца 27 января в непосредственной близости от государственной границы. Мужчина шёл пешком, в обход установленных пунктов пропуска. При себе у него был документ, удостоверяющий личность, но просроченный.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.