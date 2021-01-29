Горно-Алтайск, , 13:51 — REGNUM В Республике Алтай возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в связи с хищением бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, бывший руководитель учреждения «Горно-Алтайавтодор» в 2017 году поручил подчинённым подписать акт о принятии фактически невыполненных работ при ремонте дороги из Черги в сторону границы Казахстана. При этом, как отмечается, он достоверно знал, что подрядчик работы не завершил.

В результате компании были перечислены более 28,3 млн рублей, «в том числе за фактически невыполненные работы, в связи с чем бюджету Республики Алтай был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму порядка 3,4 млн рублей».

В настоящее время следователи продолжают сбор доказательств. Идут обыски и допрос основных фигурантов дела.