Минск, , 13:50 — REGNUM Международная эпидемиологическая ситуация 2020 года и закрытие границ привели к изменению устоявшихся маршрутов наркотрафика. Наркотики и психотропы стали менее доступны, их цена на внутреннем рынке поднялась на 25%, на наркорынке республики увеличилась доля психотропных веществ, а среди изымаемых наркотиков на первое место вышла марихуана. Об этом 29 января на заседании коллегии МВД республики сообщил замминистра внутренних дел — начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.

«Несмотря на снижение общего уровня наркопреступности, почти на треть выросло количество фактов передозировок наркотиками, в том числе почти в два раза — с летальным исходом (89), большинство из которых — в Минске (55). Детальный анализ причин передозировок позволил выявить канал поставок отдельных видов наиболее опасных наркотиков и психотропов», — сказано в сообщении пресс-службы министерства о содержании доклада Казакевича.

По словам Казакевича, в 2,5 раза выросло количество зарегистрированных преступлений в сфере противодействия киберпреступности — в основном за счет хищений путем использования компьютерной техники.

Больше зарегистрировано убийств, тяжких телесных повреждений, в том числе повлекших смерть потерпевшего на фоне снижения почти на 15% числа особо тяжких и тяжких преступлений.