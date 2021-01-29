Уфа, , 13:46 — REGNUM Два человека пострадали в результате падения снега с крыши административного здания в Уфе. Об этом 29 января сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

Отмечается, что 29 января спасатели получили два сообщения о падении снега с крыш зданий.

Первое происшествие произошло в Калининском районе на улице Цветочной. Там зафиксирован сход снега с крыши административного здания. В результате пострадали две женщины 1963 года рождения и 1991 года рождения. Они были доставлены в медучреждение. Врачи оказали им помощь и отпустили домой.

Кроме этого, была повреждена машина Лада Гранта.

Второе происшествие произошло в Советском районе. Там в результате падения снега с крыши здания получила повреждения машина Тойота Приус. К счастью здесь обошлось без пострадавших.

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