Джакарта, , 13:41 — REGNUM ВМС Индонезии и совместная поисково-спасательная группа продолжили поиски памяти звукозаписывающего устройства (речевого самописца) рухнувшего лайнера Sriwijaya Air, сообщает Detik.

Найденные обломки самолета (с) twitter @Puspen TNI (Национальная армия Индонезии)

В Индонезии пояснили, что сложности поиска памяти звукозаписывающего устройства заключается в её небольшом размере. Кроме того, звукозаписывающее устройство отделилось от подводного локатора, что также осложняет поиск.

Поиски продолжаются, потому что звукозаписывающее устройство, которое содержит записи переговоров пилотов с диспетчером, необходимо для расследования авиакатастрофы в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии обнаружил только составные части звукозаписывающего устройства, в частности, аккумулятор второго «чёрного ящика».

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