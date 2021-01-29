Киев, , 13:32 — REGNUM Из-за сильных снегопадов на трассе Киев — Одесса образовалась многокилометровая пробка, в которой застряли около 300 транспортных средств. Об этом сообщила 29 января пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Длина пробки составляет примерно 30 км. Наиболее проблемным является участок трассы Знаменка — Ревова. Там работают 43 спасателя и 24 единицы техники, отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее в ГСЧС сообщили о 358 населённых пунктах Украины, обесточенных вследствие плохой погоды

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