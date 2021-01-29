Абанский район, , 13:21 — REGNUM ДТП со смертельным исходом произошло в Абанском районе Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом главке МВД.

По предварительным данным, днём 29 января на 79 км автодороги «Канск — Абан — Богучаны» столкнулись автомобили «Тойота» и «Лада».

63-летний водитель и три пассажира (женщины в возрасте 34−50 лет) погибли на месте. Ещё одну женщину-пассажира госпитализировали.

Водителя и пассажира иномарки медики осмотрели на месте ДТП.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае в ДТП скончалась замминистра культуры региона.

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