Джакарта, , 13:04 — REGNUM Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии развернуло четыре вертолета для отправки гуманитарной помощи и персонала в районы, изолированные из-за землетрясения в Западном Сулавеси, сообщает Kompas.

«Мы благодарим агентство за их помощь, развернув четыре вертолета для доставки логистики в изолированные районы», — заявил министр-координатор по вопросам человеческого развития и культуры Мухаджир Эффенди.

Напомним, 14 и 15 января 2021 года в индонезийской провинции Западный Сулавеси произошли два землетрясения силой 5,9 баллов и 6,2 балла. Землетрясения разрушили ряд жизненно важных зданий в провинции, включая школы, больницы и офисные здания.