Барнаул, , 13:03 — REGNUM Заместитель министра культуры Алтайского края Галина Кубрина, пострадавшая сегодня в ДТП на алтайской трассе, получила травмы, не совместимые с жизнью и скончалась в стационаре. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, серьезная автомобильная авария произошла сегодня, 29 января, на трассе Барнаул — Бийск. Чиновники министерства культуры Алтайского края направлялись в служебную командировку, но в Троицком районе столкнулись к автомобильным эвакуатором, который в тот момент выезжал на главную дорогу.

От удара министр культуры Елена Безрукова получила травму руки, еще один сотрудник министерства и водитель отделались ушибами.

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