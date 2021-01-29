Чебоксары, , 12:58 — REGNUM В Чувашии в 2020 году число зарегистрированных преступлений выросло на 5%, в том числе более чем на 50% стало больше бесконтактных мошенничеств. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры по итогам коллегии МВД по Чувашии.

Руководитель надзорного ведомства Андрей Фомин в своём выступлении отметил, что полицией в прошлом году выполнен «большой объем работы» по охране общественного порядка, борьбе с преступностью, профилактике правонарушений, обеспечению ограничительных мероприятий в условиях пандемии коронавируса. В результате сократилось число убийств, грабежей, преступлений в общественных местах, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, также снизилась подростковая преступность.

В то же время прокурор отметил увеличение более чем на 50% преступлений, связанных с бесконтактными хищениями, и количества наркопреступлений, хотя последние три года их количество сокращалось.

В свою очередь в чувашской полиции отмечают, что интернет-мошенничества и обман потерпевших с помощью средств мобильной связи превышает две трети (85,5%, 2159 из 2525) от всех совершенных мошенничеств. Аналогичная ситуация складывается и с бесконтактными кражами (86,9% от тяжких краж, 1676 из 1927). Доля таких преступлений (29,7%) в Чувашии выше, чем в среднем по России (20,2%) и Приволжскому федеральному округу (21,3%).

Андрей Фомин также обратил внимание на то, что в Чувашии снизилась раскрываемость преступлений (61%), хотя и остается выше среднероссийского показателя.

«Но указывает на то, что права более трети граждан, обратившихся за помощью в органы внутренних дел, не были восстановлены и защищены, а преступники не понесли справедливого наказания», — говорят в надзорном ведомстве.

Всего в 2020 году органами полиции зарегистрировано 13 048 преступлений, что на 5% больше уровня 2019 года. Установлено более 100 участников организованных преступных групп, которым инкриминируется свыше 700 преступлений.