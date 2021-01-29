Чита, , 12:25 — REGNUM Потерпевшие по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, в октябре 2019 года расстрелявшего сослуживцев, обжаловали приговор. Об этом 29 января сообщил адвокат Сергей Грицко.

«Мы подали апелляционную жалобу на приговор», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что потерпевшие не согласны с мнением присяжных о том, что Шамсутдинов заслуживает снисхождения. Потерпевшие по делу намерены добиваться ужесточения наказания Шамсутдинову вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января была поставлена точка в расследовании уголовного дела в отношении солдата-срочника Шамсутдинова, учинившего кровавую бойню во время сдачи караула в ЗАТО «Горный». Суд назначил ему 24 года и 6 месяцев колонии строгого режима.

Шамсутдинов на допросе вначале признался, что нисколько не жалеет о своём поступке. Позднее солдат написал открытое письмо родственникам убитых, в котором попросил прощения.