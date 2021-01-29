Барнаул, , 12:03 — REGNUM Начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике Дмитрий Негреев подтвердил корреспонденту ИА REGNUM, что министр культуры Алтайского края Елена Безрукова в результате ДТП на бийской трассе получила перелом руки, а её заместитель Галина Кубрина находится в тяжёлом состоянии.

По его словам, кроме этого ушибы получили водитель и ещё один сотрудник министерства культуры региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, серьезная автомобильная авария произошла сегодня, 29 января, на трассе Барнаул — Бийск. Чиновники министерства культуры Алтайского края направлялись в служебную командировку: в Бийске они намеревались осмотреть земельный участок для возможного строительства Центра культурного развития и техническое состояние здания Бийского государственного музыкального колледжа. Но в Троицком районе дорогу перегородил грузовой автомобиль, выезжавший со второстепенной трассы.

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От удара правую переднюю часть иномарки Hyundai, в котором ехали чиновники, смяло до переднего колеса.

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