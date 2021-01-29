Екатеринбург, , 12:14 — REGNUM В Екатеринбурге объявили в розыск похитившую 1,5 млн рублей лжесотрудницу социальной службы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Мошенница обманула доверчивую пенсионерку. Представившись сотрудницей соцслужбы, преступница заявила о необходимости обменять деньги старого образца на новые купюры. Пожилая женщина отдала конверт с денежными накоплениями злоумышленнице, после чего та скрылась.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая в особо крупном размере).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее молодая жительница Екатеринбурга перевела телефонным мошенникам 2,6 млн рублей.

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