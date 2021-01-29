Джокьякарта, Индонезия, , 11:49 — REGNUM В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредили о высоких волнах у берегов острова Ява, сообщает CNN Indonesia.

У побережья Западной Явы, Центральной Явы и особого региона Джокьякарты могут возникнуть волны высотой от 4 до 6 метров.

Как ожидается, экстремальная погода продержится в регионе до 31 января 2021 года.

Индонезийских моряков призвали с осторожностью выходить в море и отслеживать информацию о погодных условиях в регионе. Местных жителей и туристов призвали не заходить в воду и держаться подальше от пляжей.

Как сообщало ИА REGNUM, в агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии отметили, что по меньшей мере 34 района могут пострадать в результате наводнения.

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